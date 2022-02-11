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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 فى انقلاب تروسيكل بترعة في الأقصر

حادث
حادث

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب  ثلاثة آخرون إثر سقوط تروسيكل بإحدى ترع محافظة الأقصر .

 

 تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث سقوط تروسيكل بترعة أصفون بجوار كوبري نجع ابو حميد بإسنا.

 

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية، وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث .

وتبين أن  الحادث  أسفر عن مصرع كلا من، "محمد مؤمن أحمد حسنين" 5 سنوات، و"مؤمن أحمد حسنين عبد الرحيم" 45 سنة، و"عزة عبد الكريم عبد العال حسن" 22 سنة، و"سعد يوسف سعد محمد" 3 سنين، مقيمين بقرية عزبة صالح التابعة لمركز إسنا، وإصابة كلاً من، " نوره البدري محمد حسين" 33 سنة، " عبد السلام مؤمن أحمد حسنين" 12 سنوات، " البدري مؤمن أحمد حسنين" 5 سنوات، بكدمات وسججات وكسور واشتباه ارتجاج فى المخ .

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة بإسنا لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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