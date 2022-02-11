مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 فى انقلاب تروسيكل بترعة في الأقصر

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر سقوط تروسيكل بإحدى ترع محافظة الأقصر .

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث سقوط تروسيكل بترعة أصفون بجوار كوبري نجع ابو حميد بإسنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية، وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث .

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من، "محمد مؤمن أحمد حسنين" 5 سنوات، و"مؤمن أحمد حسنين عبد الرحيم" 45 سنة، و"عزة عبد الكريم عبد العال حسن" 22 سنة، و"سعد يوسف سعد محمد" 3 سنين، مقيمين بقرية عزبة صالح التابعة لمركز إسنا، وإصابة كلاً من، " نوره البدري محمد حسين" 33 سنة، " عبد السلام مؤمن أحمد حسنين" 12 سنوات، " البدري مؤمن أحمد حسنين" 5 سنوات، بكدمات وسججات وكسور واشتباه ارتجاج فى المخ .

تم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة بإسنا لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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