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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلاكيت ثاني مرة .. شيرين عبد الوهاب ترتدي بدلة رجالي علي المسرح

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب باطلالة مختلفة في اولي حلقات برنامج الدوم المصري المتخصص في اكتشاف المواهب المصرية في كل الفروع الفنية.  

وجاءت إطلالة شيرين عبد الوهاب مختلفه بعدما ارتدت بدلة رجالي " اسموكين"  ،الا انها لم تكن المرة الاولي التي تظهر فيها بهذا اللوك ، فقد سبق وان ظهرت ببدلة رجالي منذ عدة سنوات مهرجان هلا فبراير .


نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وذلك في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر أمس.

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وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب ما يلي:" تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني".

جاء ذلك بعدما كشف المنتج الفني يوسف دندش عن عودة الفنانة شيرين لزوجها حسام حبيب، وهي مفاجأة انتشر صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وقال يوسف دندش، في تصريحات صحفية له، إنه يعتبر شيرين عبد الوهاب من أبرز نجمات الوطن العربي، نافيا توليه إدارة أعمالها في الفترة الماضية بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وكشف يوسف دندش كواليس عودة شيرين لزوجها، قائلا إنه اتصل بها هاتفيا من ساعات، ليرد عليه حسام حبيب ويخبره بعودتهما سويا، معبرا عن مباركته لهما.

وكان منظم الحفلات يوسف دندش هو الذي أشرف على تنظيم آخر حفلات شيرين عبد الوهاب مؤخرا، ووجه في تصريحاته تحية لها وزوجها، مؤكدا أنه تربطه بهما صداقة واحترام متبادل.

شيرين مهرجان شيرين عبد الوهاب الوطن العربي التواصل الاجتماعي

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