تويتر : محمد صلاح وشيكابالا الأكثر تداولا على المنصة خلال 2021

كشف جورج سلامة رئيس السياسة العامة لتويتر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أكثر الدول العربية إستخداما لتطبيق تويتر، قائلا:" الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية هم الأكثر تغريدا على مستوى الدول العربية.

وأوضح سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" تعددت الموضوعات التي شغلت مستخدمي تويتر خلال 2021، مؤكدا تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي هنأ فيها النادي الأهلي بحصوله على المركز الثالث بكأس العالم للأندية كانت الأكثر تفاعلا خلال 2021، ويليها التغريدة التي نعى فيها الرئيس السيسي الراحل سمير غانم.

وأشار إلى أن شيكابالا ومحمد صلاح من أكثر أسماء اللاعبين تداولا بمصر خلال 2021، لافتا إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز من أكثر الحسابات تفاعلا من الجمهور.

وعن أكثر الأسماء الفنية الأكثر تداولا على تويتر خلال 2021، قال أن نبيل الحلفاوي وعمرو دياب وياسمين صبري ومحمد هنيدي هم من أكثر الأسماء الفنية الأكثر تداولا على تويتر خلال 2021.