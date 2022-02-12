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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راغب علامة: أحلام مثيرة للجدل وهي الخاسر الأكبر بعد انسحابي من أراب آيدول

راغب علامة
راغب علامة

أكد النجم اللبناني راغب علامة، أن المطربة أحلام هي الخاسر الأكبر من انسحابه من برنامج أراب آيدول، قائلا: "احلام ليس لها علاقة بخروجي من البرنامج وهي الخاسر الأكبر من خروجي من ارب آيدول، ووجودي كان عامل لها بهجة والتركيبة الحلوة بينا مش تمثيل واحنا اصحاب ولكن أنا اللي أخذت قراري لأسباب مختلفة كليا".

 

وأضاف الفنان راغب علامة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن المطربة احلام ممكن تخرج وتتحدث عن أنها سبب في رحيله عن أراب آيدول لأنها تحب الجدل، ورد عن غضبه من بديله وائل كفوري قائلا: "ليه ازعل من وائل كافوري وهو صديقي وكلمته وباركت له ولكن التركيبة هناك مكنتش حلوة".

 

واستكمل: "التركيبة غير الجيدة خلتني امشي والفترة اللي كنت أنا وأحلام فيها كانت الفترة الذهبية لأرب آيدول وانا بحب الحق ومبعرفش اقعد في جو أحاول أظهر أني مبسوط فيه وانا مش مبسوط"، لافتا إلى أنه يتمنى أن يعيد تجربة البرامج التلفزيونية مع احلام لان الجو بينهم حقيقي.
 

الفنان راغب علامة القاهرة والناس راغب علامة وائل كافوري الاعلاميه أسما المطربة أحلام برنامج حبر سري الإعلامية أسما ابراهيم

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