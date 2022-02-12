مسؤول بـ تويتر: نحذف الهاشتاجات المخالفة والمحرضة على العنف

كشف جورج سلامة رئيس السياسة العامة لتويتر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أكثر الدول العربية إستخداما لتطبيق تويتر، قائلا:" الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية هم الأكثر تغريدا على مستوى الدول العربية.

وأوضح سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" تعددت الموضوعات التي شغلت مستخدمي تويتر خلال 2021، مؤكدا أن إن الشركة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن الهاشتاجات المخالفة، وذلك ضمن أدوات السلامة.

وأشار إلي أنه يتم حذف أي هاشتاجات مخالفة لسياسات تويتر، مشدّدًا على أنه لا يتم السماح مُطلقًا بالتلاعب بالمنصة، وذلك من خلال مراقبة الحسابات.

ومن جانبه عقب عمرو أديب: "فيه هاشتاجات مش بتتشال وإنت عارف إنها مش بتتشال رغم وجود محتوي يحرض علي العنف بهذه التغريدات".