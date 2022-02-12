مسؤول بتويتر: حافظوا على حساباتكم من التزوير والاختراق بكلمة سر معقدة

كشف جورج سلامة، رئيس السياسة العامة لتويتر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كيفية الحفاظ على حسابات المستخدمين من التزوير والاختراق.

وقال سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" تم الإعلان من خلال تويتر، عن حملة أطلقتها بالشرق الأوسط، بدافع الحفاظ على حسابات المستخدمين من التزوير والاختراق، تزامنا مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، مؤكدا أنه من المهم وضع كلمة سر معقدة، والتشجيع على استخدام التأمين على مرحلتين.

وأوضح:" يهم منصة تويتر، إشادة المستخدمين بأهم أسس معايير السلامة، مردفا: أولوياتنا تحديث صحة المحادثات العامة".