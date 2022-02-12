متحدث الرئاسة: تطور كبير في العلاقات المصرية الفرنسية بكافة المجالات

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل وأهمية حضور الرئيس السيسي لقمة محيط واحد بفرنسا.

وقال بسام راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" اختيار مصر للمشاركة في قمة محيط واحد، المنعقدة بمدينة بريست الفرنسية؛ يعكس الدور البارز والمؤثر لمصر في المحيط الإقليمي والدولي".

وأوضح متحدث الرئاسة،:" هناك تقدير دولي كبير للدور المصري في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكمل:" هناك تطورًا كبيرًا في العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات والملفات سواء الاقتصادية أو القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

