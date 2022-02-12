بسام راضي: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل وأهمية حضور الرئيس السيسي لقمة محيط واحد بفرنسا.

وقال بسام راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" اللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس السيسي على هامش قمة محيط واحد كانت مثمرة وشملت مباحثات مع كل من رؤساء وزراء تونس والنرويج بالإضافة إلى المباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بالمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

وأشار إلي أن قمة التنوع البيولوجي والمناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ التي ستنعقد خلال نوفمبر المقبل؛ ستكون أكبر تجمع للقادة والزعماء والمتابعين من المؤسسات والشركات ذات الصلة بقضايا المناخ.