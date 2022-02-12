عباس شراقي: الموقف المصري بشأن رفض التشغيل الأحادي للسد واضح

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات ملف سد النهضة، مؤكدا أن هناك رفضا مصريا سودانيا تجاه أي قرار أحادي من إثيوبيا بشأن تخزين أو ملء أو تشغل السد الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الموقف المصري بشأن رفض التشغيل الأحادي للسد واضح، رغم أن التشغيل في صالح مصر، نظرًا لتمرير المياه عبر فتحات التوربينات خلال التشغيل.

وأشار إلي أن الأعمال الهندسية التي تتم هي مجرد تسويات على جانبي الممر الأوسط للسد، وهذا الإجراء لا يسمح بالتخزين الثالث.