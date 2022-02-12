محلل تونسي: الدوري السعودي الأفضل في المنطقة وحمد الله تألق أمام فريقه السابق

سلط مكرم الحزقي المحلل التونسي الضوء على قمة الدوري السعودي للمحترفين التي جمعت بين فريقي الاتحاد والنصر التي انتهت بخسارة الأخير بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: الدوري الأرفع مستوى فني للمباريات والبعيد كل البعد عن أي دوري عربي بدون استثناء الاتحاد يتفوق على النصر بثلاثية نظيفة.

أرقام عبدالرازق حمد الله

أضاف: في ظل أداء فني وتكتيكي وخاصة ذهني في مواجهة فريقه السابق المغربي الهداف المتميز عبد الرزاق حمد الله الأرفع تقييم في المباراة 8/10 حيث شارك في 4 مباريات وسجل خلالها 4 أهداف وأحرز في أول مواجهة ضد فريقه القديم النصر وساهم في 3 أهداف لصالح الاتحاد وحصل على ضربة جزاء حولها روما إلى هدفا وصنع هدف الاتحاد الثاني الذي سجله عبد العزيز البيشي وأحرز هدف الاتحاد الثالث.

تابع: المغربي عبدالرازق حمد الله ساهم في إرسال 19 تمريرة ناجحة بواقع 79 % نسبة النجاح وفرصتين مصنوعتين إضافة إلى اثنان من التسديدات على المرمى ويعتبر من نوعية المهاجمين في الخط الأمامي الذين يختلفوا في الخاصيات والأدوار وبمثابة المهاجم الهداف رقم 9 في الفرق الكبرى التي تملك الأدوات والجودة الفنية والمطالب بالواقعية والمساهمة في الأهداف والصناعة كذلك مهم جدا إلى جانب معدل تهديفي محترم في جميع المسابقات طوال الموسم.

استطرد : المغربي عبد الرزاق حمد الله شارك في السابق بـ 74 مباراة بقميص النصر في دوري المحترفين السعودي ساهم خلالها بـ 91 هدفا بتسجيله 77 هدفا وصناعة 14 هدفا.

كان نادي الاتحاد السعودي حقق فوزًا غاليًا، أمس الجمعة، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا أمام ضيفه النصر وانتهت بنتيجة 3-0، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.





وشهدت الدقيقة السادسة أول أهداف الاتحاد من خلال المهاجم البرازيلي رومارينيو ريكاردو دا سيلفا من ضربة جزاء بعد تدخل من أنسيلمو دي مورايس على عبدالرزاق حمد الله.





وعزز الاتحاد من تقدمه بعدما سجل له عبدالعزيز علي البيشي الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، مستغلًا كرة عرضية من عبدالرزاق حمد الله.





فيما اختتم أهداف اللقاء المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله مسجلًا الثلاثية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.





وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة، في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وحقق العميد الفوز الخامس عشر، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين.