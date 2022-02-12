عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محلل تونسي: الدوري السعودي الأفضل في المنطقة وحمد الله تألق أمام فريقه السابق

عبدالرازق حمد الله
عبدالرازق حمد الله

سلط مكرم الحزقي المحلل التونسي الضوء على قمة الدوري السعودي للمحترفين التي جمعت بين فريقي الاتحاد والنصر التي انتهت بخسارة الأخير بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: الدوري الأرفع مستوى فني للمباريات والبعيد كل البعد عن أي دوري عربي بدون استثناء الاتحاد يتفوق على النصر بثلاثية نظيفة.

 

أرقام عبدالرازق حمد الله

أضاف: في ظل أداء فني وتكتيكي وخاصة ذهني في مواجهة فريقه السابق المغربي الهداف المتميز عبد الرزاق حمد الله الأرفع تقييم في المباراة 8/10 حيث شارك في 4 مباريات وسجل خلالها 4 أهداف وأحرز في أول مواجهة ضد فريقه القديم النصر وساهم في 3 أهداف لصالح الاتحاد وحصل على ضربة جزاء حولها روما إلى هدفا وصنع هدف الاتحاد الثاني الذي سجله عبد العزيز البيشي وأحرز هدف الاتحاد الثالث.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي والقنوات الناقلة

 

تابع: المغربي عبدالرازق حمد الله ساهم في إرسال 19 تمريرة ناجحة بواقع 79 % نسبة النجاح وفرصتين مصنوعتين إضافة إلى اثنان من التسديدات على المرمى ويعتبر من نوعية المهاجمين في الخط الأمامي الذين يختلفوا في الخاصيات والأدوار وبمثابة المهاجم الهداف رقم 9 في الفرق الكبرى التي تملك الأدوات والجودة الفنية والمطالب بالواقعية والمساهمة في الأهداف والصناعة كذلك مهم جدا إلى جانب معدل تهديفي محترم في جميع المسابقات طوال الموسم.

 

استطرد : المغربي عبد الرزاق حمد الله شارك في السابق بـ 74 مباراة بقميص النصر في دوري المحترفين السعودي ساهم خلالها بـ 91 هدفا بتسجيله 77 هدفا وصناعة 14 هدفا. 

 

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

 

كان نادي الاتحاد السعودي حقق فوزًا غاليًا، أمس الجمعة، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا أمام ضيفه النصر وانتهت بنتيجة 3-0، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.


 

وشهدت الدقيقة السادسة أول أهداف الاتحاد من خلال المهاجم البرازيلي رومارينيو ريكاردو دا سيلفا من ضربة جزاء بعد تدخل من أنسيلمو دي مورايس على عبدالرزاق حمد الله.


 

وعزز الاتحاد من تقدمه بعدما سجل له عبدالعزيز علي البيشي الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، مستغلًا كرة عرضية من عبدالرزاق حمد الله.


 

فيما اختتم أهداف اللقاء المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله مسجلًا الثلاثية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.


 

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة، في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وحقق العميد الفوز الخامس عشر، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين.

مكرم الحزقي قمة الدوري السعودي فريقي الاتحاد والنصر عبد الرزاق حمد الله عبد العزيز البيشي البرازيلي رومارينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تايوان

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. موعد مباراة الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة

حقيقة تعليق عقوبة منع الجماهير من كلاسيكو الاتحاد والنصر في السعودية

ترشيحاتنا

بشرى : فيلم معالي ماما يناقش مشاكل الأسر المصرية

شرطة لندن ترسل استبيانا لـ رئيس الوزراء البريطاني بشأن "فضيحة الحفلات"

حال وصلنا للمونديال.. عامر حسين: انتهاء الدوري الممتاز في شهر أغسطس.. فيديو

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.. اختبار المخدرات يضع لاعبة روسية في مأزق

صنع في إفريقيا.. أول حافلة كهربائية مصممة من أجل القارة السمراء.. صور

أم كلثوم وسنوات المجهد الحربي.. كتاب جديد لسيرة كوكب الشرق الوطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

نجوم المنتخب على عتبة أوروبا.. ماذا قال لاعبو مصر عن عروض الإحتراف؟

فنانة وحيدة تعزي شمس البارودي في وفاة شقيقها .. صور

أذاني والبيوت أسرار.. ماذا قالت زوجة أبو جبل بعد تصريح "المشاكل"

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ