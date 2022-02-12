عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للعرض في رمضان..

نجلاء بدر: أبدأ تصوير "بابلو" اليوم.. وأجسد دور فتاة شعبية

نجلاء بدر
نجلاء بدر

أكدت الفنانة نجلاء بدر انها من المقرر ان تبدا تصوير دورها ضمن احداث مسلسل بابلو اليوم ، ومن المقرر عرضه داخل الماراثون الرمضاني القادم .

وتابعت نجلاء بدر في تصريحات خاصة لصدي البلد انها تجسد ضمن الاحداث دور فتاة شعبية ، ومن المقرر ان يشارك قي بطولة العمل كل من حسن الرداد وسوسن بدر وسلوي عثمان .

ومن ناحية اخري تشارك الفنانة نجلاء بدر كعضو لجنه تحكيم في مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته ال ٨ والتي تقام حاليا ، حيث قامت بحضور حفلي الافتتاح والذي اقيم بسينما مترو .

نجلاء بدر والقاضي وفرج والحجر.. أبرز حضور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تعبتوا كتير ورفعتوا راسنا .. نجلاء بدر توجه الشكر إلى منتخب مصر

وكانت قد دعمت الفنانة نجلاء بدر الفنانة مني ذكي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشرت نجلاء صورة لها وعلقت عليها بـ "إيموجي إعجاب" كنوع من أنواع الموافقة علي ما قدمته، بعد الجدال الذي ثار حولها الفترة الأخيرة بعد انطلاق فيلمها أصحاب ولا أعز على منصة نتفليكس.

نجلاء بدر الفنانة نجلاء بدر مسلسل بابلو بابلو حسن الرداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد ارتفاعه المفاجيء.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبراير 2022

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ترشيحاتنا

سي دي سي: فعالية الجرعة المعززة ضد كورونا تتراجع بعد 4 أشهر

أبرزها الأهلي والهلال والزمالك وأتلتيكو.. مباريات اليوم السبت 12 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

فضل العمرة في شهر رجب .. 15 حقيقة لا يعرفها كثيرون

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

مكرم الحزقي عن مواجهة الأهلي والهلال السعودي: قمة عربية من أجل برونزية

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي بمونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ