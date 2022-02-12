نجلاء بدر: أبدأ تصوير "بابلو" اليوم.. وأجسد دور فتاة شعبية

للعرض في رمضان..

أكدت الفنانة نجلاء بدر انها من المقرر ان تبدا تصوير دورها ضمن احداث مسلسل بابلو اليوم ، ومن المقرر عرضه داخل الماراثون الرمضاني القادم .

وتابعت نجلاء بدر في تصريحات خاصة لصدي البلد انها تجسد ضمن الاحداث دور فتاة شعبية ، ومن المقرر ان يشارك قي بطولة العمل كل من حسن الرداد وسوسن بدر وسلوي عثمان .

ومن ناحية اخري تشارك الفنانة نجلاء بدر كعضو لجنه تحكيم في مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته ال ٨ والتي تقام حاليا ، حيث قامت بحضور حفلي الافتتاح والذي اقيم بسينما مترو .

وكانت قد دعمت الفنانة نجلاء بدر الفنانة مني ذكي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشرت نجلاء صورة لها وعلقت عليها بـ "إيموجي إعجاب" كنوع من أنواع الموافقة علي ما قدمته، بعد الجدال الذي ثار حولها الفترة الأخيرة بعد انطلاق فيلمها أصحاب ولا أعز على منصة نتفليكس.