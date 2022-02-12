بالفيديو.. وزيرة الثقافة تعزف على الفلوت بأولى حلقات برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

بحضور شيرين وكريم عبد العزيز وماما نجوى

أذيعت الحلقة الأولى من برنامج الدوم ، والذى يعد أول برنامج اكتشاف مواهب مصرية فى مجالى الغناء والتمثيل وتقديم البرامج معاً .

وخلال الحلقة أبهرت وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم الحضور، من خلال العزف على الفلوت ، حيث شاركت تحت عنوان “لمسة وفاء” وقدمت مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة تحت قيادة المايسترو ناير ناجى.

كما ظهر الفنان كريم عبد العزيز ، والذى أبدى سعادته بمستوى البرنامج ووجه رسالة الى المشتركين الا يخافوا الا مش شىء واحد وهو عدم تحقيق حلمهم .

كما ظهرت فى الحلقة الإعلامية نجوي إبراهيم إبراهيم والتى وجهت كلمة الى الشباب المشاركين فى البرنامج فى فئة تقديم البرامج التليفزيونية ، كما ظهرت الفنانة شيرين وشاركت بتقديم عدد من الأغانى وهما “ الحكاية ” و “ كلها غيرانة ”.

وجاءت إطلالة شيرين عبد الوهاب مختلفه بعدما ارتدت بدلة رجالي " اسموكين" ،الا انها لم تكن المرة الاولي التي تظهر فيها بهذا اللوك ، فقد سبق وان ظهرت ببدلة رجالي منذ عدة سنوات مهرجان هلا فبراير .