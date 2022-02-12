أخبار الفن.. حمو بيكا فى المستشفى.. وشيرين عبد الوهاب ببدلة رجالى فى الدوم

نشر قسم الفن العديد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة خلال الساعات الماضية ونستعرض أبززها ف السطور التالية :



أذيعت الحلقة الأولى من برنامج الدوم ، والذى يعد أول برنامج اكتشاف مواهب مصرية فى مجالى الغناء والتمثيل وتقديم البرامج معاً .

وخلال الحلقة أبهرت وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم الحضور، من خلال العزف على الفلوت ، حيث شاركت تحت عنوان “لمسة وفاء” وقدمت مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة تحت قيادة المايسترو ناير ناجى.

طالب الفنان محمد على رزق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، الدعاء الى الفنان احمد حلاوة ، والذى يمر بحالة صحية حرجة .

حيث علق محمد على رزق قائلاُ : “ أستاذي وحبيبي دكتور أحمد حلاوة حالته حرجه…و محتاج دعواتكم…أرجوكم ادعوله…لا يرد القضاء إلا الدعاء ..ربنا يتم شفائه على خير ويقوملنا بالسلامة” .

أكدت الفنانة نجلاء بدر انها من المقرر ان تبدا تصوير دورها ضمن احداث مسلسل بابلو اليوم ، ومن المقرر عرضه داخل الماراثون الرمضاني القادم .

وتابعت نجلاء بدر في تصريحات خاصة لصدي البلد انها تجسد ضمن الاحداث دور فتاة شعبية ، ومن المقرر ان يشارك قي بطولة العمل كل من حسن الرداد وسوسن بدر وسلوي عثمان.

أكد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الاسكندرية على سعادته بتوافد عدد كبير من الجمهور علي سينما مترو لحضور أولي أيام عروض المهرجان.



وتابع محمد محمود رئيس مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير، أنهم يدرسون حاليا إمكانية نقل العروض إلي القاعه الكبرى بسينما مترو بسبب الإقبال الشديد من قبل الجمهور على مشاهدة أفلام المهرجان.

أعلنت منة حسين فهمي ابنة الفنانة ميرفت أمين عن انفصالها للمرة الثالثة بعد زواج استمر لفترة ليست طويلة.

وكشف منة حسين فهمي عبر خاصية الاستوري عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن انفصالها دون رجعة من محامي شهير كان قد أقامت حفل زفافها عليه في إحدى المدن الساحلية.

نشرت الصفحة الرسمية لمؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صورة له خلال تواجده في المستشفي .

وعلقت الصفحة علي صورة حمو بيكا قائلة : إدعو لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان .. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب !.

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب باطلالة مختلفة في اولي حلقات برنامج الدوم المصري المتخصص في اكتشاف المواهب المصرية في كل الفروع الفنية.

وجاءت إطلالة شيرين عبد الوهاب مختلفه بعدما ارتدت بدلة رجالي " اسموكين" ،الا انها لم تكن المرة الاولي التي تظهر فيها بهذا اللوك ، فقد سبق وان ظهرت ببدلة رجالي منذ عدة سنوات مهرجان هلا فبراير .