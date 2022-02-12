محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 82.79%

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 82.79%، مهنئا الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس كفر الشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.



وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 60 ألفًا و795 طالب، تغيب منهم 212 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و574 طالبًا، ونجح منهم 50 ألفًا و152طالبًا، بنسبة 82.79.

وأكد محمد عبد الله، وكيل الوزارة، أن المديرية استعدت للفصل الدراسي الثاني، مقدما التهنئة للطلاب والشكر للمعلمين على ما بذلوه من جهود خلال فترة الامتحانات.

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