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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: هناك مؤشرات مقلقة للغاية حول التصعيد الروسي

الرئيس الروسى
الرئيس الروسى

 قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إنه لا يعلم إذا ما اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بغزو أوكرانيا. 


وأضاف بلينكن - في تصريحات خلال زيارته لجزر فيجي أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /السبت/ - "لا نزال نرى مؤشرات مقلقة للغاية على التصعيد الروسي بما في ذلك وصول قوات جديدة في محيط الحدود الأوكرانية، لا نعلم إذا ما اتخذ الرئيس بوتين هذا القرار".


وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يتحدث بلنيكن في وقت لاحق اليوم مع نظيرته البريطانية ليز تروس.


تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.


من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيناقشان الأزمة هاتفيا في وقت لاحق اليوم، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لإرسال 3000 جندي إضافي إلى بولندا لينضموا إلى 1700 جندي آخر موجودين بالفعل هناك.
 

وزير الخارجية الامريكي التصعيد الروسي الرئيس الروسى أوكرانيا

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