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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستقبل وطن الوادي الجديد ينظم قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة

جانب من القافله التعليميه
جانب من القافله التعليميه

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة  الوادي الجديد، اليوم السبت، قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بقرية "القصر" التابعة لمركز الداخلة.

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الوادي الجديد، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في بيان إعلامي له، السبت، إنه جرى تنظيم قافلة تعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي بقسميه العلمي والأدبي بمقر مدرسة القصر الثانوية بمقر قرية "القصر" التابعة لمركز الداخلة في 3 مواد دراسية.

وأضاف عبد الغني، أن القافلة مستمرة حتى نهاية الأسبوع بمشاركة لفيف من كبار مدرسي المناهج بمركز الداخلة وبلاط، وشارك في القافلة كلا من:- أحمد محمود حسانين موجه أول علم النفس، خالد محمد الصادق موجه أول لغة انجليزية، أشرف كمال سليمان معلم خبير جغرافيا.

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وأشار إلى أن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب رئيس مجلس الشيوخ، وبناءً على توجيهات النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب في الوادي الجديد.

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