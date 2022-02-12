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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد .. أسماء

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 5 أشخاص، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 

وتبين انقلاب سيارة في طريق "الفرافرة – الداخلة" بالقرب من منطقة أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من جمال عبد الحميد بكري، 40 عامًا، محمد معراجي جابر، 24 عامًا، أحمد أبو زيد حسن، 35 عامًا، إسلام ضاحي عبد النعيم، 15 عامًا، رمضان محمود عبد النعيم، 24 عامًا، بكدمات واشتباه كسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم. 

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تم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام بمدينة "موط" لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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