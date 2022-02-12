مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وابنها في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وابنها في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مركز العدوة شمال المنيا بالطريق الصحراوي الغربي مما أسفر عن مصرع دهب. ا. ع 42 سنة ربة منزل مقيمة بمركز طما بمحافظة سوهاج، وإصابة زوجها هدية. س. ع 55 سنة، ونجله محمد 21 سنة مقيمين ذات العنوان .

تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، والتحفظ على جثة المتوفى، بمشرحة مستشفى العدوة، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

