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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القائم بأعمال وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان أقسام مستشفى الرمد

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يضطلعا على معدات الرمد الحديثة

واصل  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، جولتهما التفقدية،  لمتابعة سير وانتظام العمل داخل عدد من المنشٱت الطبية بالمحافظة ، حيث قام الوزير والمحافظ بتفقد وحدة طب أسرة الكويت بكافة أقسامها،  وأطلعا على معدلات فتح الملفات والإحالة بين الوحدة والمستشفيات،  وعملية الربط الإلكتروني بين الوحدة والهيئات المختلفة التابعة للصحة.

وفي نفس السياق، قام الدكتور خالد عبد الغفار واللواء عادل الغضبان، بتفقد مستشفى الرمد التخصصي وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين داخل المستشفى وخلال الجولة، استمع الوزير والمحافظ  للمرضى داخل المستشفى ، وتم التوجيه بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منظومة  التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى.

خالد عبد الغفار والغضبان يتابعان سير العمل بمركز طبي الإماراتى ومستشفى نصر بورسعيد

واطلع الوزير ومحافظ بورسعيد ، على العديد من الأجهزة الطبية الحديثة بالمستشفي  ، واستمعا لشرح موجز عن كيفية جاهزية المستشفى للتعامل مع المرضى، والقيام بعمليات تشهدها بورسعيد للمرة الأولى فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، بمختلف التخصصات حيث شملت الجراحات عمليات كبري وصغري، منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية ، والذى أصبح يوفر رعاية طبية وصحية لكافة المواطنين على أعلى درجة من الكفاءة  .

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