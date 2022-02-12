عبد الغفار والغضبان يتفقدان جناح سلام بورسعيد البحري

تفقد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و القائم بأعمال وزير الصحة في إطار الجولة الميدانية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد حيث استقبلهم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ، بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه خلال الزيارة تفقدا أقسام المستشفى المختلفة بما تشمله من (العيادات الخارجية، الطوارئ، الأقسام الداخلية، الرعايات المركزة، الحضانات)، إضافة إلى تفقد أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله ليصبح متكاملًا به العديد من التخصصات الطبية أهمها قسطرة القلب والغسيل الكلوي وعلاج الحروق.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مبنى الجناح البحري في توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، داخل مستشفى السلام أحد كبرى المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد.

وزير التعليم العالى ومحافظ بورسعيد يتفقدا مستشفى السلام

وأضاف، أن المبنى سيشمل 7 أدوار، بطاقة استيعابية 80 سرير داخلي، 4 غرف عمليات، وحدة قسطرة القلب، قسم الأشعة بمختلف أنواعها، قسمي الرعاية المركزة للقلب CCU , ICU بسعة 16 سرير بمشتملاتها، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، إضافة إلى وحدة الغسيل الكُلوي بسعة 33 ماكينة غسيل كلوي.

وزير التعليم العالى ومحافظ بورسعيد يتفقدا مستشفى السلام

وتابع: كما سيشمل المبنى قسم متكامل لعلاج الحروق، مجهز على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، حيث يضم غرف الإقامة الداخلية للمرضى، خدمات غرف الإقامة طبقًا للمعايير والرعاية الصحية الآمنة لهم، قسم عمليات الحروق، إضافة إلى بنك الجلد، وغرف متعددة منها "الموجات الصوتية، فرز الجلد، التجميد، مخزن الجلد، معالجة الجلد"، وقسمي المعمل والأشعة.

وقال السبكي، أن تجهيز المنشآت الصحية المقدمة لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وفق أعلى المعايير الإنشائية وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية هي معيار أساسي في ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى تقديم أكثر من 850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى السلام بورسعيد، منها 200 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، 250 ألف خدمة لحالات الطوارئ، 399 ألف فحوصات تشخيصية عن طريق المعمل والأشعة، إضافة إلى 28,685 آلاف عمليات وجراحات ما بين كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

وزير التعليم العالى ومحافظ بورسعيد يتفقدا مستشفى السلام

وتابع: أنه تم استحداث العديد من الخدمات الطبية لأول مرة بمستشفى السلام بورسعيد، شملت جراحات "العظام والمفاصل والعمود الفقري، الوجه والفكين، التجميل، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، تشوهات العمود الفقري، أورام المخ)، مما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد داخل نطاق المحافظة وتوفير مشقة وعناء السفر للعلاج عليهم.

وزير التعليم العالى ومحافظ بورسعيد يتفقدا مستشفى السلام

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة الميدانية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه خلالها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، إلى عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وزير التعليم العالى ومحافظ بورسعيد يتفقدا مستشفى السلام

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة (بورسعيد)، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي انطلقت بها المنظومة يوليو 2019، تلاها إطلاق المنظومة بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) في 16 فبراير من العام الماضي، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.