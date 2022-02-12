سيد رجب يبدي إعجابه بـ نجم النادى الأهلي أحمد عبد القادر

أبدى الفنان سيد رجب اعجابه بنجم النادى الاهلي اللاعب أحمد عبد القادر بعد تألقه مع القلعة الحمراء وحصوله علي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.



وكتب سيد رجب في تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر‏ "حابب ابدي إعجابي بأحمد عبد القادر لعيب جميل❤️"



بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.



سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلي عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.



