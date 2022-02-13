رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح دورة تدريبية للعاملين بالشئون القانونية فى القليوبية

يفتتح المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأحد دورة تدريبية للعاملين بادارات الشئون القانونية والاملاك والعقود بالمحافظة.

ومن المقرر أيضا ان يتفقد رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ القليوبية يرافقه عدد من الأجهزة التنفيذية والقضائية مبنى الهيئة الجديد بمدينة بنها.

من ناحية اخرى أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة بإحياء غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات والاطمئنان على الحالة المرورية، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تذليل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

واستهل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة بمحور العصار وكلف المحافظ حي غرب شبرا الخيمة في القليوبية بتولي أعمال النظافة من اول محور العصار حتي اول شارع 135 ، كما كلف حي شرق شبرا الخيمة بتولي أعمال النظافة بشارع 135وايضا الشوارع المتفرعة منه .

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بتفقد عدد من شوارع حي شرق شبرا الخيمة للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بشوارع الحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور.

واثناء الجولة لاحظ محافظ القليوبية افتراش الباعة بشارع 15مايو وعلي الفور وجه المحافظ برفع جميع الاشغالات ومصادره الموازين مع تحرير محاضر لهم.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد أعمال إنشاء 45 باكيه تقوم بإنشائهم وزارة الري ضمن اعمال تطوير كورنيش ترعه اسماعليه بمسطرد.

واختتم الجولة بتفقد طريق شركات البترول حيث وجه برفع الأتربة من جانبي الطريق مشددا على استمرار الأعمال بوتيرة أسرع لتحسين الوضع البيئى بتلك المناطق والتخفيف على المواطنين من خلال رفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية لهم.