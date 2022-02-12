الأردن.. 21 وفاة و14048 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 21 وفاة و14048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13477 وفاة و1450810 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 26.86 بالمئة، بحسب البيان الصادر عن الوزارة.

وأشار ت الصحة الأردنية إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 193672 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 176 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 180 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1155 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة.