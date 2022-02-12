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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

الكشف على 2066 مواطنًا مجانًا بـ تفتيش السرو بدمياط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور، استكمالا لخطة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تتضمن تلك القوافل التى تستهدف قريتين كل أسبوع، وحدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وصيدلية ووحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس، وأيضاً معمل ووحدتين للأشعة و السونار.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان القافلة المُنفذة بتفتيش السرو على مدار يومى الجمعة والسبت، تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٠٦٦ مواطن، و تحويل ٣٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٣٤٤ تحليل معملى و فحص ١٧ حالة بالأشعة و ٣٥ حالة أخرى بالسونار، هذا إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان..

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دمياط وزير الصحة حياة كريمة مديرية الصحة على نفقة الدولة قافلة طبية

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