التعليم العالي: جار الانتهاء من تجهيزات مستشفى جامعة بورسعيد لافتتاحه قريبًا.. توزيع 850 لحافا وبطانية وكرتونة مواد غذائية والكشف على 200 من أهالي شطانوف

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى جامعة بورسعيد، ورافقهما الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور خالد سلامة عميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، اليوم السبت، ضمن جولة الوزير الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية بالمحافظة والوقوف على مستوى الخدمات الطبية للمواطنين.



توزيع 850 لحافا وبطانية وكرتونة مواد غذائية والكشف على 200 من أهالي شطانوف

قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية تجارة جامعة عين شمس، وبالتعاون مع إتحاد الطلاب وبنك الكساء المصرى، بتنظيم قافلة تنموية يوم الأربعاء الماضي بقرية شطانوف في أشمون بالمنوفية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.



رئيس جامعة قناة السويس يفتتح وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى الجامعى

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الطفرة الكبيرة في البنية التحتية والإنشائية التى تشهدها المستشفيات الجامعية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي تتمثل في قيام الجامعة بدور هام لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين عليها دون عناء.

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه خلال التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه لها كما يظهر للجامعة قائمة بالطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها وتقوم الجامعة بإخطار الطلاب بقبولهم مع السماح بفترة لا تزيد على 48 ساعة لسداد المصروفات.

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الطفرة الكبيرة في البنية التحتية والإنشائية التى تشهدها المستشفيات الجامعية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي تتمثل في قيام الجامعة بدور هام لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين عليها دون عناء.