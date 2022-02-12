علي جمعة: المواطنة الحل الأمثل للعصر الحديث.. والنبي دعا لها في وثيقة المدينة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينة بمجلس النواب، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما ذهب للمدينة ووجد التنوع أنشأ وثيقة المدينة لتقبل هذا التعدد والتنوع لينشأ النموذج الثالث، وجاء النموذج الرابع حينما فتح مكة وعاش المسلمون في مجتمع جميعه مسلم، ولا ينبغي أن نعتمد النموذج الأخير، بل النموذجين الثاني والثالث.



وأكد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب في كلمته اليوم، السبت، خلال فعاليات مؤتمر الأوقاف «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، أن المواطنة بالمفهوم الحديث أنسب ما يكون للمفهوم الإسلامي، ستوثر من الناحية المجتمعية في تحقيق الأمن والرفاهة.



وتابع: إن المواطنة أصبحت وكأنها الحل الأمثل للعصر الحديث وإن كانت هذه المواطنة قد تركها لنا النبي (صلى الله عليه وسلم) في نماذج كثيرة، ففي مكة كانت الغالبية ضد هذا الدين الجديد ورأى المؤمنون من المشركين ما رأوا من اعتراضات .

وواصل: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مواطنًا صالحًا، حيث قدم الأمن على الإيمان وهذا يمكن أن يكون حال مؤمن يعيش في دولة لا تؤمن بهذا الدين بل قد تريد هدمه، ومحاربته فلا يخرج عن هذا ويتمسك بدينه وبدعوته بالطرق التي علمنا إياها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على مدار 14 عامًا قضاها في مكة، ولما هاجر النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة وجد فيها طوائف وقبائل متعددة ومتنوعة وأحدث فيها وثيقة المدينة التي تحقق التعايش بين أبناء الوطن الواحد.

واختتم كلمته قائلًا: نأمل أن يخرج هذا المؤتمر برؤية تدفعنا إلى مزيد من السلام المجتمعي والعالمي، وأن نأتمر بأمر ربنا سبحانه وتعالى حيث قال: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»، وهذا المؤتمر غايته في النهاية عمارة الأرض .