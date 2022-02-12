جمال ياقوت: تعديلات قانون الشهر العقاري طفيفة وتنحاز للمواطنين

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديل أحكام القانون 114 لعام 1946، لم يصادفه أي تعديلات سوى في عام 1975، وكانت تعديلات طفيفة ولم تمتد لصلب القانون.

وتابع خلال حواره بقناة الحياة اليوم،:" هناك مشكلات في الشهر العقاري، نتيجة قانون موجود والموظفين والمواطنين ملتزمين بتنفيذ هذا القانون، وكلا الطرفين بينهما تناقض.

وأوضح :" "القانون به الكثير من المشكلات، ويتم العمل على حلها بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل مشروع قانون متكامل للشهر العقاري، وعندما نتحدث عن هذا القانون فهو مر بمرحلتين، مرحلة الدراسة داخل المصلحة، ومرحلة الدراسة داخل الوزارة".

