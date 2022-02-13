أستاذ طب نفسي يقدم نصائح للأسر التي تعرضت فيها الفتيات للابتزاز الإلكتروني

قدم الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى، نصائح للأسر التي تعرض فيها الفتيات للإبتزاز الإلكتروني بتوفير كل الدعم والمساندة للفتاة حتى لو كانت على خطأ.

وتابع المهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى أم سى" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:"في بعض الأحيان تقع الفتاة ضحية لطيشها، أو يصدر منها أمر لا تدرك عواقبه وتتصرف بحسن نيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح:" المبتز يعانى من أمراض نفسية تجعله يتعامل بسادية مع الضحية، والردع أهم شيء في مواجهة مثل هذه التصرفات في العالم الافتراضي، متابعا:" أتمنى أن تتعامل هذه القضايا بنوع من السرعة حتى تكون رادعة كما حدث في قضية هايدى".

ونصح المهدي، الأسر بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتا إلي أن هذه الأحكام تعد علاج نفسى لمضطربى السلوك من مرتكبى هذه الجرائم.

