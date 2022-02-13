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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القاهرة : البشر والحجر.. ندوة في بيت المعمار عن تراث المدينة والمجتمع

القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية

تقام، اليوم، ندوة “القاهرة: البشر والحجر” في بيت المعمار المصري في تمام السادسة مساء، وهي الحلقة السادسة من سلسلة الحلقات النقاشية الشهرية التي تتناول الحديث عن المدينة والناس من زوايا متعددة.

 

وتأتي الندوة استكمالا للسلسلة حيث تتم استضافة كل شهر مؤثرين وأصحاب التجربة مع المدينة الألفية لتقديم مداخلاتهم على مدار ساعتين.

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يتم تنظيم هذه السلسلة الشهرية في تعاون مشترك بين مبادرة “سيرة القاهرة ”ومبادرة “المكان والناس” برعاية "بيت المعمار المصري" وصندوق التنمية الثقافية.

 

ويدير الحوار عبد العظيم فهمي من مبادرة سيرة القاهرة، ود. فاطمة كشك من مبادرة المكان والناس،
فى ندوة شهر فبراير، لمشاركة مداخلات من زوايا مختلفة وهي:

 

- القاهرة في شعر فؤاد حداد

بأحيائها ودروبها وضواحيها كانت القاهرة دائما حاضرة بقوة في شعر والد الشعراء فؤاد حداد في كل دواوينه، وفي ديوانه "من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة" الذي لحنه وقام بغناء كلماته الموسيقار سيد مكاوي يأخذنا فؤاد حداد في رحلة شعرية ل تراث القاهرة. عن حضور القاهرة في شعر والد الشعراء يقدم لنا هذه المداخلة نجله الشاعر أمين حداد.


وعن أمين حداد هو شاعر مصري ولد بالقاهرة في 16 سبتمبر 1958وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة سنة 1981 وصدرت له تسعة دواوين شعرية منها: "ريحة الحبايب" و"حلاوة الروح" و"بدل فاقد" و"سلام مؤقت" و"ما بدا لك" وكتاب "جزيرة الاحياء" الذي يجمع بين الشعر والنثر. وحصل على جائزة كفافيس في الشعر سنة 2011.


إعادة اكتشاف القاهرة التاريخية مشياً على الأقدام

وجاء إعادة اكتشاف القاهرة التاريخية مشيا على الأقدام، بعد قضاء المنظمين العديد من السنوات في التجول ومشاهدة ورصد المعالم الأثرية والمواقع السياحية بالقاهرة و ربوع مصر المختلفة.

 

 وبحسب البيان الرسمي للندوة: “لاحظت  مايسة مصطفى التدهور الذي حدث للمعالم الأثرية من ناحية وندرة الزوار المصريين بتلك الأماكن وأدركت مع عملي بالتوثيق أنه لايكفي وحده وأن ما نحتاجه هو المعرفة و نشر الوعى عن تراث المدينة بين سكانها و أهلها ليستمعوا ويفخروا بها و بالتالي يحافظون علي هذا التراث الهائل المتعدد، عن طريق محاضرات و ندوات و جولات”.

 

وعن مايسة مصطفى، هي باحثة في التراث عملت كمرشدة سياحية على مدار 25 عام، وعملت في مركز توثيق التراث الطبيعي والثقافي ،التابع لمكتبة الإسكندرية لمدة 15 عام، تضمنت مسؤلياتها توثيق المواقع والآثار رقميًا بالقاهرة، كما عملت مع عديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتراث.

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