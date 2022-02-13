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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشركات الغربية تغلق الأجواء الجوية الأوكرانية

حركة الطيران
حركة الطيران

أفاد موقع Strana.ua أنه اعتبارا من غدا الاثنين، سيكون المجال الجوي الأوكراني مغلقا عمليا أمام حركة الطيران بمبادرة من شركات التأمين الغربية.

وذكر مصدر مطلع في سوق التأمين، أن شركات التأمين البريطانية، أخذت تفرض حصارا على المجال الجوي لأوكرانيا.

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وأضاف: "اعتبارا من منتصف نهار يوم الاثنين تقريبا، لن تهبط ولن تقلع أي طائرة في أوكرانيا".

وتابع: "أن أكبر شركات التأمين البريطانية التي تقوم بإعادة تأمين الشركات الدولية الأخرى، بعثت اليوم رسالة رسمية إلى جميع الشركات المالكة للطائرات في العالم، نوهت فيها بأن التغطية التأمينية في أوكرانيا لأي طائرة ستتوقف عن العمل في غضون 48 ساعة، لذلك يجب على هذه الطائرات مغادرة أوكرانيا خلال هذه الفترة.

حركة الطيران المجال الجوى الأجواء الجوية أوكرانيا الشركات الدولية

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