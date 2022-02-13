ضبط صاحب شركة أنشأ منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشركة مقابل إشتراك نقدى شهرى.

أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها ، وبحوزته (2 وحدة إرسال لتوزيع إشارة الواى فـاى – 5 أطباق لإرسال وإستقبال الإشارة – 3 "سيرفر" لتقسيم الإنترنت – 3 جهاز سويتش عمومى لتوزيع الإنترنت – 2 جهاز لنقل الطاقة للأجهزة –

5 أجهزة راوتر واى فاى -3 أجهزة لتوزيع وتقوية شبكة الإنترنت – 15 جهاز راوتر نت منزلى لتوزيع الإنترنت على المشتركيـن –

2 أنتنة لتقوية الإرسال – 2 شاشة ملحقة بكيسة داخلية مدون بـهـا بيانات العملاء المشتركين بالشركة )

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.