على طريقة محمد رمضان.. مجدي الهواري: نفس التمساح لكنكم تحبون نمبر 1

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مجدي الهواري، في الصورة مع تمساح علي كتفه وعلق قائلا: " نفس التمساح ولكنكم تحبون نمبر 1 “.

يذكر أن كشف مجدي الهواري، مخرج مسلسل دايما عامر عن شائعات تشابه أو اقتباس مسلسله من المسلسل الإسباني إيليت أو مسلسل (La casa de paple).

وكتب مجدي الهواري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: شكرًا لكل اللي اجتهد فيما يخص مسلسل دايما عامروتريند اقتباسه من المسلسل الاسباني إيليت".

أضاف : «طيب مش نستني شوية! يمكن يطلع مقتبس من مسلسل (La casa de paple) أنا بقول نشوف في رمضان إن شاء الله هو مهبوش منين بالظبط حرام التريندات دي تترمي على الأرض».