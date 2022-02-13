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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 دول تدين التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.. ودعوة للحوار

إدانة دولية لبيونج
إدانة دولية لبيونج يانج

إدانة جديدة من ثلاث دول لكوريا الشمالية على تجاربها الصاروخية المقلقة للعالم، متهمين بيونج يانج بالعمل على زعزعة الاستقرار الدولي.

أدانت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الفترة الأخيرة، لكن رغم الإدانة، لم تعبر هذه الدول عن تصعيدٍ للأمور، بل طالبت بيونج يانج بالجلوس للحوار والنقاش ومحاولة الوصول لحلول عن طريق الدبلوماسية، وفق ما ذكرت شبكة “آرتي”.

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وذكر وزراء الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والكوري الجنوبي جونج وي يونج، والياباني يوشيماسا هاياشي، في بيان مشترك صدر عن اجتماعهم في هونولولو الأمريكية أمس، السبت، أنهم "أدانوا التجارب الباليستية الأخيرة التي تنفذها كوريا الشمالية وأبدوا بالغ قلقهم إزاء الطابع المزعزعة للاستقرار الذي تحمله هذه التصرفات".

وتعهد الوزراء الثلاثة بالتعاون على نحو وثيق بغية جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية وإحلال سلام مستدام فيها.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بكوريا الشمالية بالكامل، كما دعوا حكومة بيونغ يانغ إلى "الكف عن أنشطتها غير القانونية والانخراط في الحوار بدلا عن ذلك".

وأكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في بيانهم، عدم وجود أي نوايا عدائية لديهم تجاه كوريا الشمالية، معربين عن انفتاحهم المستمر على إجراء محادثات مع بيونج يانج دون شروط مسبقة.

وأشاروا إلى أن تحالف واشنطن مع كل من طوكيو وسيئول يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، متعهدين بالمضي قدما في تطوير التعاون الأمني الثلاثي.

كما صرح بلينكن أثناء مؤتمر صحفي عقد في أعقاب الاجتماع الثلاثي بأن واشنطن "تدين برنامجي كوريا الشمالية النووي والباليستي غير القانونيين" و"ستواصل العمل على إيجاد سبل لمعاقبة كوريا الشمالية".

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