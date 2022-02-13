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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نحرص على المشاركة بمبادرة حياة كريمة لدورها في تنمية المجتمع

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ أن تم الإعلان عنها بهدف الارتقاء ببعض المناطق الموجودة بجوار الجامعة لتحسين مستوى حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة .


وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة حريصة على المشاركة الفعالة فى مبادرة حياة كريمة من خلال  عدة محاور من بينها : الطبية، والتوعوية، والتعليمية في مجال محو الأمية، والتثقيفية، وريادة الأعمال، والورش الفنية.

وأضاف الدكتور ممدوح مهدي ان هذه المشاركة تأتي أهمية مبادرة حياة كريمة في تنمية المجتمع المحيط و تطويره . 

و قد  احتلت   جامعة حلوان المركز 10 على مستوى الجامعات المصرية  فى محو أمية المواطنين وتتعاون بشكل كبير مع  هيئة تعليم الكبار برئاسة  الدكتور عاشور العامرى ونعمل على محو الامية الرقمية التكنولوجية من خلال كلية الذكاء الاصطناعى من خلال تنظيم فاعليات وتوعية. 

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جدير بالذكر انه قد اختتمت فعاليات ملتقى الصداقة الدولى الأولى لشباب الجامعات و الذى نظمته إدارة ونادى الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب الجامعة فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة ،تحت رعاية كل من الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وريادة معالى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وشاركت جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان،  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه.

 

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