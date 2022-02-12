أحبَّ الدراسة لكنه لم يكن متفوقًا.. ذكريات تامر حبيب مع التعليم |نوستالجيا

لكل منّا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الفنان والسيناريست تامر حبيب مع الدراسة.



قال السيناريست تامر حبيب إنه كان يحب الدراسة، جدًا و لم يكن مهملاً بها ، ولكنه في نفس الوقت لم يكن من المتفوقين .

وتابع تامر حبيب أن المدرسة كانت بالنسبة له فرصة للقاء الأصدقاء والذهاب معهم إلى السينما.



ويعد السيناريست والفنان المصري تامر حبيب، من مواليد، 10 نوفمبر 1963، تخرج في معهد السينما، ثم التحق بعدها بأكاديمية الفنون.

