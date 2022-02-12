إدارة الذات.. دورة تدريبية بمركز تنمية قدرات هيئة التدريس بحلوان

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تنفيذ خطته التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل تنفيذ دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان حول إدارة الذات يومي الأحد والاثنين 13 : 14 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

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ويشهد الاسبوع القادم دورات :

‎- دورة مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة يومي الاحد والاثنين 20 : 21 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

‎- دورة مشروعات البحوث التنافسية يومي الثلاثاء والأربعاء 22 : 23 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .