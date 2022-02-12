عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدارة الذات.. دورة تدريبية بمركز تنمية قدرات هيئة التدريس بحلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تنفيذ خطته التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل تنفيذ دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان حول إدارة الذات يومي الأحد والاثنين 13 : 14 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

 

txt

أحبَّ الدراسة لكنه لم يكن متفوقًا.. ذكريات تامر حبيب مع التعليم |نوستالجيا

txt

16 يونيو.. فنون جميلة حلوان تطلق دورة للدراسات الحرةً

txt

انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية بالأقصر .. مدير معهد اعداد القادة : تمكين المرأة أصبح سياسة دولة فى عهد السيسي.. و حاتم صابر : رفع الوعي الثقافي للشعب من مقتضيات الأمن القومي

txt

تبدأ 20 فبراير.. تفاصيل البرنامج 12 للدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك

txt

جامعة حلوان تطلق برنامج صناعة الكاريزما ولغة الجسد

txt

اعداد القادة بحلوان: للجامعات دور في تمكين الكفاءات من الفتاة الجامعية

txt

"الأمن القومي وعلاقته بالمؤامرات الغربية" ضمن فعاليات فوج الفتاة بالأقصر بمعهد إعداد القادة

txt

الأحد … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن إدارة الذات للعاملين

txt

للمرة الثالثة .. جامعة حلوان تشارك في التنسيق لاختبارات محو أمية للمواطنين الأكثر احتياجاً

txt

أخبار التعليم| بدء البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة بجامعة عين شمس.. احصل على فرصة للدراسة خارج مصر للعام الدراسي 2022 /2023

ويشهد الاسبوع القادم دورات :

‎- دورة مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة يومي الاحد والاثنين 20 : 21 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

‎- دورة مشروعات البحوث التنافسية يومي الثلاثاء والأربعاء 22 : 23 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس دورات تدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الدورات التدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مركز تنمية قدرات عضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

رسالة مؤثرة .. وليد سليمان يعلن اعتزاله كرة القدم

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

الجزيري في الهجوم.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء بترو أتلتيكو

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب شرم الشيخ ولا إصابات

ترشيحاتنا

مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين وسط تصاعد التوتر على حدود أوكرانيا

75 دقيقة.. الزمالك يسجل هدفا ويهدر ثلاثة أمام بترو اتليتكو

12 ألف وافد.. المتحف القومي للحضارة يحطم الرقم القياسي في عدد الزائرين

أخبار السيارات| حكاية أول سيارة فيات 128 في مصر.. أسعار جيب 2022 في الإمارات.. أسعار فيات 2022 فى مصر

الشوط الأول.. تشيلسي يتعادل مع بالميراس سلبيًا في نهائي مونديال الأندية

حكم المواظبة على القنوت في الصلوات المكتوبة في النوازل .. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

لإنهاء الجدل.. تصريحات مفتي الجمهورية عن مدعي النبوة وضرب المرأة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ