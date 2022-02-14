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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعل هذه الإشعارات فورا.. ساعة آبل Apple Watch تكشف مشكلات الغدة الدرقية

ساعة آبل الذكية القادمة
ساعة آبل الذكية القادمة تستطيع الكشف عن مشكلات الغدة الدرقية

ذكرت تقارير أن ساعة آبل الذكية Apple Watch من الممكن أن يتم استخدامها لتشخيص الحالات التى تعانى من مشكلات في الغدة الدرقية مما يساعد المرضى على طلب المساعدة في وقت مبكر.  

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن طالبة تمريض في أستراليا كانت قادرة على رصد مشكلات في الغدة الدرقية لديها، وذلك قبل تشخيص حالتها حيث كانت قد فعلت عددا  من إشعارات ساعة Apple Watch.    

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وتقول طالبة التمريض لورين في فيديو لها قامت بنشره على تطبيق تيك توك تقوم فيه بشرح بعض الميزات الصحية الرئيسية لساعة Apple Watch وتقترح أنه إذا كان قد فعلت المزيد الإشعارات لكانت قد عرفت ما سيحدث لاحقا.  

وتضيف لورين أنه منذ أسبوعين قد تم تشخيصها من قبل الطبيب بمشكلات في الغدة الدرقية، حيث كانت ساعة آبل Apple Watch قد حذرتها منذ أيام أنها لديها بعض المشكلات الصحية.

وتشير لورين إلى ساعة آبل Apple Watch حذرتها من أن استهلاكها للأكسجين أخذ انخفاضًا مفاجئًا ودراميًا، وأن هذا الانخفاض جاء مرتبطا بأعراض أخرى مثل التعب وعدم انتظام ضربات القلب وما تصفه بالحساسية الشديدة للحرارة.

تفعيل إشعارات ساعة Apple Watch للكشف عن مشكلات الغدة الدرقية

وفقا ل "فوربس" فإنه يمكن للمستخدمين التحقق من هذه الإشعارات بسهولة من خلال الانتقال إلى تطبيق Apple Watch على هاتف آيفون الخاص بك ، واختر My Watch ، ثم Heart وشاهد الإشعارات التي تم تشغيلها.

وتتمثل إحدى مزايا ساعة Apple Watch في أنها تكون دائمًا على معصم المستخدم، مما يوفر طريقة لجمع البيانات بشكل مستمر وبدون عناء ، حيث  تقوم الساعة بجميع الأعمال لاسترداد البيانات، ولا يوجد إدخال مطلوب من مرتديها. 

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