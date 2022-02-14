عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. مسلسل أبو العروسة يتصدر تريند تويتر.. وميدو ينصح كيروش بضم ثنائي الأهلي وبيراميدز لموقعة السنغال على حساب مرموش

مسلسل أبو العروسة
مسلسل أبو العروسة

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بصحبة عائلته.. محمد رمضان يعود إلى مصر بطائرته الخاصة

ياسمين صبري داخل الطائرة في أحدث ظهور

إلهام شاهين عن برنامج الدوم: شكرا لدعم وزارتي الثقافة والرياضة

بجامبسوت من الفراشات.. مايا دياب تحتفل بعيد الحب

رامي صبري يروج لأحدث أغانيه "مع نفسي"

بالأحمر الجريء.. نورهان منصور تحتفل بعيد الحب.. شاهد

تعليق ناري من ياسمين رئيس علي تصريحات زوجها الأخيرة.. شاهد

ميدو ينصح كيروش بضم ثنائي الأهلي وبيراميدز لموقعة السنغال على حساب مرموش

مسلسل أبو العروسة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رهيب

محمد رمضان إلهام شاهين ياسمين رئيس ميدو مسلسل ابو العروسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

بعد إصابته بمرض نادر.. 8 مضاعفات خطيرة تهدد حياة حمو بيكا.. تفاصيل

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مترو الأنفاق: تحرير 1000 محضر لركاب يخالفون إجراءات كورونا يوميا

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

وزير التعليم يكشف عن مفاجأة حول عقوبة الغياب في المدارس.. فيديو

موضوعات متعلقة

بشعر كيرلي.. رضوى الشربيني تتألق في إطلالة مميزة.. شاهد

بمشهد من "اللي ملوش كبير".. أحمد العوضي: لما تفكرك إن بكرا عيد الحب

مسلسل أبو العروسة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رهيب

بفستان أنيق.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور لها

الملكة.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد أحلام الشامسي.. شاهد

ميدو ينصح كيروش بضم ثنائي الأهلي وبيراميدز لموقعة السنغال على حساب مرموش

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور

شاهد.. هاني رمزي بصحبة وزير الشباب والرياضة من برنامج الدوم

ترشيحاتنا

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة طبيبة بالمنوفية

كلام نهائي.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة التغيير في جهاز منتخب مصر بقيادة كيروش

توابع رباعية الأهلي فى المونديال.. الرياضية السعودية: رحيل جارديم عن الهلال واختيار البديل

حكم عيد الحب وهل بيع الهدايا فيه حرام .. دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل

اجازة يوم واحد للاب يوم ولادة ابنه.. تفاصيل

مؤمن سليمان: نتائجي مع الشرطة العراقي أسعدت الجماهير.. وأقدم كرة حديثة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ