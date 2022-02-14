أخبار السوشيال ميديا.. مسلسل أبو العروسة يتصدر تريند تويتر.. وميدو ينصح كيروش بضم ثنائي الأهلي وبيراميدز لموقعة السنغال على حساب مرموش

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
بصحبة عائلته.. محمد رمضان يعود إلى مصر بطائرته الخاصة
ياسمين صبري داخل الطائرة في أحدث ظهور
إلهام شاهين عن برنامج الدوم: شكرا لدعم وزارتي الثقافة والرياضة
بجامبسوت من الفراشات.. مايا دياب تحتفل بعيد الحب
رامي صبري يروج لأحدث أغانيه "مع نفسي"
بالأحمر الجريء.. نورهان منصور تحتفل بعيد الحب.. شاهد
تعليق ناري من ياسمين رئيس علي تصريحات زوجها الأخيرة.. شاهد
ميدو ينصح كيروش بضم ثنائي الأهلي وبيراميدز لموقعة السنغال على حساب مرموش