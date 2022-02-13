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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الجريء.. نورهان منصور تحتفل بعيد الحب.. شاهد

نورهان منصور
نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، احتفالًا بعيد الحب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نورهان منصور في الصور مرتدية فستان مكشوف الأكتاف باللون الأحمر الجريء، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، ممسكة في يدها وردة باللون الأحمر.

وعلقت نورهان منصور علي الصور، كاتبة: “عيد حب سعيد”.

بإطلالة شتوية.. نورهان منصور تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة الستينيات.. أحدث جلسة تصوير لـ نورهان منصور عبر السوشيال ميديا

ونالت الصور اعجاب كبير من قبل متابعي نورهان منصور، وجاءت التعليقات كالاتي: “كل سنة وانتي جميلة - قمر - انتي الحب”.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبى وقسمتك، حيث شاركت فى حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة. الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

الفنانة نورهان منصور نورهان منصور عيد الحب مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية بدلة جديدة

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