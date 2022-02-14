بعد إصابته بكورونا وحالته الحرجة.. ابنة أحمد حلاوة توجه رسالة لـ جمهور والدها

وجهت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، رسالة لجمهور والدها، قائلة: "بالنسبة للناس الكثيرة اللي بتتواصل معانا .. فإحنا في حالة لا تسمح للرد على المكالمات والرسائل اللي بالكم الهائل ده".

وأضافت هبة حلاوة في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه عن قائلة:"أنا مقدرة كم الحب الرهيب لوالدي اللي احنا شوفناه منهم وربنا يجازيهم خير .. ولكن حقيقي الوضع لا يسمح بإن احنا نقعد نرد على المكالمات والرسائل ديه كلها".

وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة: "أنا بعتذر للناس كلها وأكيد ده غصب عننا .. بس كل اللي طالباه إن الناس تدعيله .. وأنا طمعانة في كرم ربنا .. وإن شاء الله هيعدي منها".

وكانت هبة حلاوة قد كشفت عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها ، بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة: "الحالة ما زالت حرجة والوضع غير مستقر .. دعواتكوا معانا".

ونوهت ابنة الفنان أحمد حلاوة أن والدها أُصيب بمضاعفات كثيرة نتيجة إصابته بكورونا ، معقبة: "بنحاول نظبط حاجات كتير .. ونأمل إنه يكون كويس في القريب العاجل بإذن الله".