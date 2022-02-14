عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إصابته بكورونا وحالته الحرجة.. ابنة أحمد حلاوة توجه رسالة لـ جمهور والدها

الفنان أحمد حلاوة
الفنان أحمد حلاوة

وجهت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، رسالة لجمهور والدها، قائلة: "بالنسبة للناس الكثيرة اللي بتتواصل معانا .. فإحنا في حالة لا تسمح للرد على المكالمات والرسائل اللي بالكم الهائل ده".
وأضافت هبة حلاوة في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه عن قائلة:"أنا مقدرة كم الحب الرهيب لوالدي اللي احنا شوفناه منهم وربنا يجازيهم خير .. ولكن حقيقي الوضع لا يسمح بإن احنا نقعد نرد على المكالمات والرسائل ديه كلها".
وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة: "أنا بعتذر للناس كلها وأكيد ده غصب عننا .. بس كل اللي طالباه إن الناس تدعيله .. وأنا طمعانة في كرم ربنا .. وإن شاء الله هيعدي منها".
وكانت هبة حلاوة قد كشفت عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها ، بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة: "الحالة ما زالت حرجة والوضع غير مستقر .. دعواتكوا معانا".

ونوهت ابنة الفنان أحمد حلاوة أن والدها أُصيب بمضاعفات كثيرة نتيجة إصابته بكورونا ، معقبة: "بنحاول نظبط حاجات كتير .. ونأمل إنه يكون كويس في القريب العاجل بإذن الله".

أحمد حلاوة الحالة الصحية فيروس كورونا ابنة الفنان أحمد حلاوة هبة حلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

موضوعات متعلقة

أذكار الصباح تحميك من المرض والحسد.. واظب عليها

أذكار المساء والحفظ .. وأفضل وقت لترديد الأذكار

أدعية لمنع الحسد والعين ..اغتنم دعاء التحصين للحفظ والعلاج فورا

اختارتها الجارديان كأفضل كتاب لعام 2019.. ننشر قصة قصيرة من مجموعة بيت من زجاج

دعاء البركة وزيادة المال.. صلاة الفجر والاستغفار و7 أسباب أخرى

دعاء بعد مغرب الجمعة .. هل يستجاب وبه يقضي الله حوائجك؟

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم والتعب.. احذر عقوبته

سعفان يبحث مع نظيره السعودي الربط الإلكتروني لتقنين أوضاع سفر العمالة.. ومع المفوضة الأوروبية الحد من الهجرة غير الشرعية..ويتابع تطبيق حظر دخول العاملين غير الحاصلين علي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

محمد عبد الجليل : الأهلي تورط مع موسيماني.. ومدافع المنتخب امتداد لـ وائل جمعة

فينجادا يكشف أزمة في معسكر المنتخب لمباراتي السنغال

طارق يحيي: الزمالك واجه سوء توفيق أمام بترو أتلتيكو

فضل قيام الليل .. اغتنمه ولو بركعتين لتفوز بـ19 نعمة

البرازيل تسجل 314 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

لوكاس مارتينيز أفضل لاعب فى كأس العالم للأندية لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ