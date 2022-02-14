السجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في المخدرات بسمالوط

قضت محكمة جنايات المنيا، حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات لكل من "أ م ف" 23 سنة، و"م أ م"، 21 سنة، و"م ع خ "، 23 سنة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات و معاقبة المتهم الأول بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من التهمة الثانية ومصادرة السلاح الناري والذخيرة وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية.

وعقدت المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربينى وعضوية المستشارين احمد عز الدين البطراوى وأحمد محمد صالح وبحضور احمد مسعد احمد وكيل النيابة وامانه سر ماهر محمد حسن.

وذلك فى القضية رقم 3586لسنة 2021 جنايات سمالوط شرق والمقيدة برقم 345 لسنه 2021كلى جنايات شمال المنيا.

وتعود احداث القضية إلى قيام المتهمين باحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا واحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحا ناريا بندقية خرطوش و3 طلقات مما تستعمل على السلاح الناري المضبوط

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة

تم تقنين الإجراءات القانونية عمل عدة أكمنة متحركه وثابتة برئاسة الرائد محمد أبو العزائم وأسفرت أحدهما عن ضبط المتهمين الثلاثة أثناء تواجدهم داخل منطقة زراعية وبتفيشهم عثر بحيازتهم على 6قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار كما عثر على بندقية خرطوش و3طلقات بحوزة المتهم الأول للدفاع عن تجارتهم

امر المستشار ابوالوفا عيسى المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا باحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بحيازتهم بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا

أحرز المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية خرطوش بدون ترخيص حال كونه مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، والحالة القضية إلى المحكمة أصدرت حكمها المتقدم