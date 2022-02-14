أوكرانيا: لا نرى بوادر بدء غزو روسي واسع النطاق في الأيام المقبلة

أكد وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم الاثنين، أن كييف لا ترى احتمالا لبدء غزو واسع النطاق من جانب روسيا في الأيام المقبلة.

وقال "دانيلوف"، بعد اجتماع مع ممثلين عن البرلمان الأوكراني: "نحن ندرك المخاطر الموجودة على أراضي بلدنا لكن الوضع تحت السيطرة تمامًا، علاوة على ذلك، لا نرى اليوم أن هجومًا واسع النطاق من جانب روسيا الاتحادية يمكن أن يحدث أيضًا".

وبالإشارة إلى يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر فبراير كبداية لما يسمى بـ"الغزو الروسي لأوكرانيا"، قال دانيلوف: "لا نرى هذا"، وحث على عدم "تضخيم الموقف" لأن زعزعة الوضع الداخلي في البلاد يخدم العدو، بحسب قوله.

وأضاف: "وفقًا لجميع البيانات الاستخباراتية التي لدينا اليوم - سواء استخباراتنا أو استخبارات شركائنا - فإن زعزعة استقرار الوضع الداخلي على أراضي بلدنا هو الأمر الأهم بالنسبة لهم".

وتابع: "أنا أتحدث عن هجوم واسع النطاق، أؤكد مرة أخرى، أننا لا نراه اليوم. هل يمكن أن يكون هناك أي اضطرابات من الجانب الروسي؟ نعم ، يمكنهم ذلك. نحن مستعدون لذلك".

وفي السياق نفسه، أكد رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، أيضًا أنه لن يكون هناك هجوم على أوكرانيا من قبل روسيا في الأيام المقبلة.