ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر

يترقب طلاب محافظة الأقصرإعلان نتيجة امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية ويبحثون عنها فى جميع الروابط .

ويقدم موقع صدى البلد رابط ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر للطلاب .

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يذكر أن ٢٠٦٧٢ طالباً وطالبة قد أدّوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية فى 151 لجنة، موزعين على 7 إدارات تعليمية في محافظة الأقصر، وهي: الأقصر والبياضية والزينية والطود، والقرنة، وأرمنت وإسنا.

وجرت الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، مع توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان الامتحانية.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر اضغط هنا