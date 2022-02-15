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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من رئيس وزراء كندا لمواجهة تظاهرات كورونا

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، تفعيل قانون الطوارئ لاحتواء الاحتجاجات على القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.

وزعم موقع إلكتروني، أنه حصل على مجموعة من البيانات الشخصية من المتبرعين لـ“قافلة الحرية” في كندا، حيث تعرضت المنصة الرئيسية لجمع التبرعات لمؤيدي سائقي الشاحنات الكنديين لاختراق.

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تسريب 30 ميجا بايت من بيانات متبرعي “قافلة الحرية” في كندا.. تفاصيل

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كندا.. اعتقال متظاهرين أغلقوا جسرا حدوديا رئيسيا مع أمريكا

وأعلن موقع ”DDoS”، عن حصوله على 30 ميجا بايت من المعلومات عن المتبرعين لموقع جمع التبرعات  GiveSendGo، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والرموز البريدية وعناوين IP.

 

ولن يتم نشر هذه البيانات للجمهور، ولكن سيتم توفيرها فقط “للصحفيين والباحثين” نظرًا لطبيعتها الشخصية الحساسة، وفقًا لموقع DDoS.

 

وفي الوقت نفسه، ظل موقع GiveSendGo مركز التمويل الجماعي الرئيسي للمتظاهرين بعد أن منعت المنصة الرئيسية GoFundMe التبرعات لهم في 5 فبراير.

 

وقد قوبل زوار الموقع برسالة مفادها: “التطبيق قيد الصيانة، سنعود قريبًا جدًا”.

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو جائحة كورونا قانون الطوارئ احتجاجات سائقي الشاحنات الكنديين قافلة الحرية

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