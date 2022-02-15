قرار عاجل من رئيس وزراء كندا لمواجهة تظاهرات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، تفعيل قانون الطوارئ لاحتواء الاحتجاجات على القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.

وزعم موقع إلكتروني، أنه حصل على مجموعة من البيانات الشخصية من المتبرعين لـ“قافلة الحرية” في كندا، حيث تعرضت المنصة الرئيسية لجمع التبرعات لمؤيدي سائقي الشاحنات الكنديين لاختراق.

وأعلن موقع ”DDoS”، عن حصوله على 30 ميجا بايت من المعلومات عن المتبرعين لموقع جمع التبرعات GiveSendGo، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والرموز البريدية وعناوين IP.

ولن يتم نشر هذه البيانات للجمهور، ولكن سيتم توفيرها فقط “للصحفيين والباحثين” نظرًا لطبيعتها الشخصية الحساسة، وفقًا لموقع DDoS.

وفي الوقت نفسه، ظل موقع GiveSendGo مركز التمويل الجماعي الرئيسي للمتظاهرين بعد أن منعت المنصة الرئيسية GoFundMe التبرعات لهم في 5 فبراير.

وقد قوبل زوار الموقع برسالة مفادها: “التطبيق قيد الصيانة، سنعود قريبًا جدًا”.