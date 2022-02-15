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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حلاوة الجبن السورية بالجبن العكاوي

طريقة عمل حلاوة الجبن
طريقة عمل حلاوة الجبن السورية بالجبن العكاوي

تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل حلاوة الجبن السورية بالجبن العكاوي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

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طريقة عمل حلاوة الجبن السورية بالجبن العكاوي:


المكونات:
500 جرام من الجبن العكاوي.
كوب من السميد الناعم.
ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
قطر.


مكونات القشطة:
كوبان من الماء.
كوب من الحليب المجفف.
3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
كوب قشطة.
ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
كوب من الفستق الحلبي المجروش للتزيين.


طريقة التحضير:

توضع الجبن في الحمام المائي في إناء على النار المتوسطة الحرارة، ثم تقليب الجبن بالملعقة الخشبية جيدا.
ضعي السميد مع الخليط السابق، ثم التقليب باستمرار إلى الحصول على العجينة اللينة القوام.
وضع نصف كوب من القطر مع العجينة، مع الاستمرار في التقليب إلى أن تتشرب العجينة القطر، والحصول على العجينة السهلة الفرد.
فرد العجينة في صينية مدهونة بالقطر، ثم تشكيل العجينة بالحجم الذي ترغب فيه باستخدام السكين.
وضع مقدار من القشطة في كل قطعة من الحلاوة، ثم يتم لفها على شكل رول.
توضع اللفائف في طبق التقديم، وتزيينها بالفستق الحلبي.
تحضير القشطة، وهذا بوضع كل من الماء والحليب والدقيق معا في إناء على النار، مع التقليب جيدا بالمضرب اليدوي إلى ذوبان الحليب.
تهدأ الحرارة إلى درجة الحرارة المتوسطة، والتقليب بالملعقة الخشبية إلى الحصول على الخليط السميك القوام.
تضاف القشطة إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب جيدا، ثم يضاف ماء الزهر مع التقليب.
توضع القشطة في وعاء وتترك إلى أن تبرد.

الجبن العكاوي كوب من السميد الناعم الماء الحليب المجفف الفستق الجبن

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