عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أحمد العوضي خارج موسم رمضان 2022.. بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز في عيد الحب.. قصة زواج ياسمين رئيس وهادي الباجوري

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن العديد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلي..

 

أحمد العوضي خارج موسم رمضان 2022

اكد الفنان احمد العوضي انه لن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل رمضان 2022 وذلك بسبب انشغاله في تصوير فيلم من المقرر عرضه خلال موسم العيد.

 

بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز في عيد الحب

زارت الإعلامية بوسي قبر زوجها الراحل محمودعبدالعزيز فى عيد الحب، ووضعت الورد حول قبره.

 

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

أعربت الفنانة دينا الشربينى عن سعادتها بعرض مسرحيتها “أحفاد ريا وسكينة” بموسم الرياض مع الفنانة ياسمين رئيس.

 

لليوم الثاني على التوالي.. قصة زواج ياسمين رئيس وهادي الباجوري

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس لليوم الثانى على التوالى بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل والتى ردت عليها برسالة غامضة.

 

هند صبري تتحدث عن المحاماة وبداياتها في التمثيل مع أنس بوخش.. اليوم

تحل الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج Abtalks مع الإعلامى أنس بوخش، اليوم الثلاثاء فى تمام التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

اخبار الفن محمود عبد العزيز أحمد العوضى هند صبري بوسي شلبي الفنان احمد العوضي دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 15-2-2022

ترشيحاتنا

مدرب الهلال السوداني: الأهلي أقوى فريق.. وخبرة موسيماني أفريقيًا تميزه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 - 2- 2022

أخبار التكنولوجيا| أفضل تليفزيونات OLED في 2022.. وكيف تصبح من الأغنياء بهذه العملة الرقمية

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15-2-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-2-2022

جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ413 مليون حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

بالخطأ.. رجل يتلقى شيكًا من شركة الكهرباء بـ2 تريليون جنيه إسترليني

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

فيديو

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ