أخبار الفن| أحمد العوضي خارج موسم رمضان 2022.. بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز في عيد الحب.. قصة زواج ياسمين رئيس وهادي الباجوري

نشر قسم الفن العديد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلي..

أحمد العوضي خارج موسم رمضان 2022

اكد الفنان احمد العوضي انه لن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل رمضان 2022 وذلك بسبب انشغاله في تصوير فيلم من المقرر عرضه خلال موسم العيد.

بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز في عيد الحب

زارت الإعلامية بوسي قبر زوجها الراحل محمودعبدالعزيز فى عيد الحب، ووضعت الورد حول قبره.

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

أعربت الفنانة دينا الشربينى عن سعادتها بعرض مسرحيتها “أحفاد ريا وسكينة” بموسم الرياض مع الفنانة ياسمين رئيس.

لليوم الثاني على التوالي.. قصة زواج ياسمين رئيس وهادي الباجوري

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس لليوم الثانى على التوالى بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل والتى ردت عليها برسالة غامضة.

هند صبري تتحدث عن المحاماة وبداياتها في التمثيل مع أنس بوخش.. اليوم

تحل الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج Abtalks مع الإعلامى أنس بوخش، اليوم الثلاثاء فى تمام التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.