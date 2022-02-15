كارمن سليمان تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة «خيره».. شاهد

أعلنت الفنانة كارمن سليمان عن موعد طرح أغنيتها الجديدة “ خيره ” ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وكتبت كارمن سليمان “الساعة 7 مساءً أغنية #خيره هتكون علي قناتي على اليوتيوب .. مستنية أعرف رأيكم ”

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب "لمعلوماتك" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، وتوزيع ميكس وماستر جلال الحمداوي.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات"