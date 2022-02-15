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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة رواية أوراق شمعون المصري في بيت السناري .. غدا

صدى البلد

تنظم مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار من خلال إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "أوراق شمعون المصري"، وذلك يوم الاربعاء الموافق 16 من الشهر الجاري، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

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"مترجمات واعدات.. تجارب شبابية" في منتدى ثقافة وإبداع بمركز الإبداع بالأوبرا.. الأحد

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مترجمات واعدات في "منتدى ثقافة وإبداع"

تدور الندوة حول رواية "أوراق شمعون المصري" وهي عمل تاريخي درامي ضخم، يصل إلى 638 صفحة، وترصد أحداث فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله "موسى" وما وقع من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.

 

يحاضر في الندوة الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وأحد رواد جراحة القدم والكاحل في مصر والوطن العربي، واستاذ مادة تاريخ الطب، بكلية الطب جامعة عين شمس، وجامعة برشلونة، وهو من الباحثين في مجال التاريخ وله العديد من المقالات المنشورة في مجال الأدب والتاريخ، وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012، وتعد رواية "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى الصادرة عن دار الرواق للنشر عام 2021.

 

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، وكذلك منح الإنسان تصوّرًا دقيقًا وواضحًا عن أحوال العالم القديم وتجاربه، بالإضافة إلى التعريف بكيفية قراءة التاريخ بشكل روائي.

بيت السناري مكتبة الاسكندرية التنمية الثقافية أوراق شمعون المصري جامعة برشلونة مترجمات واعدات منتدى ثقافة وإبداع بيت السناري الأثري دار الرواق للنشر

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