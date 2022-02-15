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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيبوني فى حالي.. أحمد زكى ينهى الحوار بعد هذا السؤال| نوستالجيا

أحمد زكى يترك المايك
أحمد زكى يترك المايك وينهى الحوار بعد هذا السؤال

حل الفنان الراحل أحمد زكي، ضيفا فى حوار سابق، قائلا: "وأنا بعمل تفاصيل شخصية أنور السادات وعبد الناصر كان نفسي إننا نشوف عينيهم وهم جواهم أيه.. وفى ست دقائق السي ان ان غطت تمثيلي فى الشخصيات دي.. وجابوا لقطة ليا وأنا بشخص عبد الناصر ولقطة ليا تانية للسادات وأنها إزاى عملت شخصيتين لرؤساء جمهورية ورا بعض وكان حدث بالنسبة لهم".

وتابع: "بنستكتر على فنان مننا أننا نقوله ازاى استطعت أو برافو عليك أو شاطر.. لا لقيت حد دخل الفيلم فى خصومات سياسية.. وكل المعارضين عن السادات كانوا عايزين كل حاجة فى الفيلم دا فى ساعتين ونصف فى أربعين عام.. وناس تانية بيحبوا عايزين تفاصيل تانية وانا هرضي مين".

وأشار: "أخترت الأصعب فى التمثيل أني أعمل شخصيات تاريخية ودخلت عش الدبابير.. ودخلت نفسي فى منطقة صعبة جدا.. وانا مش داخل امثل ولا للشباب ولا الكبار ولا أي حد.. انا داخل اتحدي أحمد زكي وبحققله اللي عايز يعمله .. فسيبوني فى حالي".

وترك أحمد زكي، الميك الخاص به، بعد سؤاله عن أنه سيقوم بشخصية أسامة بن لادن، معقبا: “الميكروفون بتاعك أهو لغاية كدا”.

الفنان الراحل أحمد زكي عبد الناصر أنور السادات شخصيات تاريخية أحمد زكي أسامة بن لادن

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