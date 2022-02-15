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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الحكماء بالسوق المشتركة: مصر تخطو خطوات ثابتة صوب تعزيز الحوكمة ومبادئها

صدى البلد

أكد السفير أشرف راشد رئيس الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، أن مصر تخطو خطوات ثابتة صوب تعزيز الحوكمة ومبادئها من خلال برنامج الإصلاحات الذي تقوم به الدولة على مختلف الأصعدة والمستويات.

مساعد وزيرة التخطيط: تطوير4666 مكتب صحة ضمن منظومة تسجيل المواليد والوفيات

التخطيط تطلق "دليل خطة التنمية المستدامة" لتمكين الفئات الاجتماعية على كل المستويات

جاء ذلك خلال جلسة  عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  بعنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة:التجربة المصرية"

وذلك في إطار فعاليات  النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام"

وأوضح  أن مصر انضمت لعضوية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر في الآلية الإفريقية من 20 شخصية مصرية، تضمنت ممثلين عن البرلمان والمجتمع المدني ومنظمات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية.

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